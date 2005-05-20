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如果你不思考未來，你便不會有未來..................................................
想別人怎樣對你，你便怎樣對待別人。 ..................................................
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勤勉是幸運的右手，節儉是幸運的左手。..................................................
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What must be must be.......................................................
Learn wisdom by the follies of others. ......................................................
來給你加加油~打打氣!!!更新之餘，也要注意休息哦~~........................................
你的分享很不錯.. 謝謝 .........................
嗨!很喜歡來這欣賞你的作品,幫你推推推當上人氣王唷.........................
喜歡這裡-支持你的更新..................................................
你所貫徹的形象，你喜愛它有多少百分比，你就幸福多少百分比........................................
不要把生命看得太嚴肅，反正我們不會活著離開。..................................................................
失去金錢的人，失去很多；失去朋友的人，失去更多；失去信心的人，失去所有。..................................................................
好想睡覺哦~上班摸魚看看blog.................................................................
知識可以傳授，智慧卻不行。每個人必須成為他自己。......................................................................
在莫非定律中有項笨蛋定律：「一個組織中的笨蛋，恆大於等於三分之二。」......................................................................
卡爾.桑得柏：「除非先有夢，否則一切皆不成。」共勉！............................................................
人生是故事的創造與遺忘。............................................................
當一個人內心能容納兩樣相互衝突的東西，這個人便開始變得有價值了。............................................................
要照顧身體歐~保重..................................................................
要用心經營哦~~祝福你~~
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噴泉的高度，不會超過它的源頭。一個人的事業也是如此，它的成就絕不會超過自己的信念。..................................................................
單純喜歡你的部落格，希望你能收到我的感謝 ^^............................................................
路過看到好的blog，來留言湊個熱鬧............................................................
Pen and ink is wits plough. ............................................................
在莫非定律中有項笨蛋定律：「一個組織中的笨蛋，恆大於等於三分之二。」. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
愛，拆開來是心和受兩個字。用心去接受對方的一切，用心去愛對方的所有。......................................................................
知識可以傳授，智慧卻不行。每個人必須成為他自己。. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Many a little makes a mickle..................................................................
Judge not of men and things at first sight................................................
所有的資產，在不被諒解時，都成了負債.................................................................
Poverty tries friends...................................................................
做好事，不需要給人知道，雖然只是一件微不足道的事，但我相信，這會帶給我快樂。..................................................
很棒的分享~~~來留個言囉~~~~............................................................
與朋友在一起，分擔的痛苦是減半的痛苦，分享的快樂是加倍的快樂。......................................................................
來塊巧克力吧~~心情會好哦~~...............................................................
"Very interesting post!!!!Thanks for the information!!!!!!!..................................................................
人因夢想而偉大，要堅持自己的理想哦！............................................................
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